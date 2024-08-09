Венгр Рашовски завоевал золото Игр в плавании на открытой воде

Венгерский спортсмен Криштоф Рашовски стал олимпийским чемпионом в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. Он преодолел дистанцию за 1 час, 50 минут и 52,7 секунды.

Второе место занял немец Оливер Клемет, отставший от лидера на 2,1 секунды. Бронзу завоевал еще один венгр Давид Бетлехем (+16,3).

27-летний Рашовски впервые в карьере выиграл золото Олимпийских игр. В Токио-2020 венгерский пловец завоевал серебряную медаль на той же дистанции.

Это четвертая золотая медаль спортсменов из Венгрии на Играх в Париже, причем третья — в плавании. Ранее чемпионами Олимпиад становились Хуберт Кош (200 метров на спине), Криштоф Милак (100 метров баттерфляем) и команда шпажистов.

XXXIII Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Плавание на открытой воде. 10 км. Мужчины