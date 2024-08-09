Скейтбордист из США раскритиковал качество медалей на ОИ-2024

«Медали выглядят великолепно, когда они совершенно новые, но они стали выглядеть хуже после того, как некоторое время позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать. Я имею в виду, посмотрите на эту штуку, она выглядит грубой. Лицевая сторона даже начинает немного отслаиваться, поэтому я думаю, что качество олимпийских медалей стоит улучшить», — написал Хьюстон в социальных сетях.