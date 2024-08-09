Скейтбордист из США раскритиковал качество медалей на ОИ-2024
Найджа Хьюстон завоевал бронзу в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит».
Найджа Хьюстон завоевал бронзу в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит».
Представитель сборной США Найджа Хьюстон раскритиковал качество олимпийских медалей на Игра‑2024 во Франции.
«Медали выглядят великолепно, когда они совершенно новые, но они стали выглядеть хуже после того, как некоторое время позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать. Я имею в виду, посмотрите на эту штуку, она выглядит грубой. Лицевая сторона даже начинает немного отслаиваться, поэтому я думаю, что качество олимпийских медалей стоит улучшить», — написал Хьюстон в социальных сетях.
В отдельном посте Найджа Хьюстон добавил: «Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась обратно».
Золото в дисциплине «стрит» завоевал японец Юто Хоригоме, серебро — у Джаггера Итона из США.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.