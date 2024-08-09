Захар Петров упустил медаль в финале соревнований каноэ-одиночек

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241998&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Золото завоевал чех Мартин Фукса, который уверенно лидировал на протяжении всей дистанции и финишировал с новым олимпийским рекордом. 31-летний спортсмен впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.

Петров большую часть заезда шел вторым, но на последних метрах дистанции пропустил вперед бразильца Изакиаса Кейроса и молдаванина Сергея Тарновского.

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал A

Мартин Фукса (Чехия) — 3:43.16; Изакиас Кейрос (Бразилия) — 3:44.33; Сергей Тарновский (Молдавия) — 3:44.68; Захар Петров (Россия) — 3:45.28; Карло Таккини (Италия) — 3:48.97; Виктор Глазунов (Польша) — 3:49.05; Балаж Адольф (Венгрия) — 3:49.83; Себастьян Брендель (Германия) — 3:51.44.

Накануне Захар Петров в паре с Алексеем Коровашковым упустил медаль в финале соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, финишировав также на четвертом месте.

Петров последним из российских спортсменов завершил выступления на Олимпиаде. На счету российской команды одна серебряная медаль, которая была завоевана теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер в парном разряде. Всего на Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.