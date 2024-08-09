Петров рассказал, какое из двух четвертых мест на Олимпиаде обиднее

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241998&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Петров в финальном заезде каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров занял четвертое место. Спортсмен шел вторым всю дистанцию, но на финише уступил бразильцу и представителю Молдовы.

Также Захар Петров с Алексеем Коровашковым не смогли завоевать медали в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Российский дуэт финишировал четвертым, уступив 0,09 секунды представителям Испании.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241997&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какое четвертое место более обидное, в одиночке или двойке?

— В одиночке, конечно же, где ты сам за себя. Здесь уже своя работа. На что смог, на то и отработал.

— Ты молодой, это все равно опыт. Закладываешься уже на Лос-Анджелес?

— Да, через четыре года! — приводит слова Петрова «Чемпионат».

Также 22-летний Петров высказался о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

— Сказалось на результатах то, что мы тут не как сборная, нет команды, даже слово Россия говорить нельзя, поддержки болельщиков нет?

— Ничего страшного, все равно люди болеют из своей страны. Они знают, кто мы. Ничего страшного нет в этом.

— Тебе вчера много писали в соцсетях с поддержкой?

— Писали, да, поздравления, — цитирует Петрова «Чемпионат».