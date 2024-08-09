Петров рассказал, какое из двух четвертых мест на Олимпиаде обиднее
Российский спортсмен Захар Петров, оставшийся без медали на Олимпиаде в Париже, рассказал, какое из двух четвертых мест обиднее.
Российский спортсмен Захар Петров, оставшийся без медали на Олимпиаде в Париже, рассказал, какое из двух четвертых мест обиднее.
Напомним, Петров в финальном заезде каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров занял четвертое место. Спортсмен шел вторым всю дистанцию, но на финише уступил бразильцу и представителю Молдовы.
Также Захар Петров с Алексеем Коровашковым не смогли завоевать медали в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Российский дуэт финишировал четвертым, уступив 0,09 секунды представителям Испании.
— Какое четвертое место более обидное, в одиночке или двойке?
— В одиночке, конечно же, где ты сам за себя. Здесь уже своя работа. На что смог, на то и отработал.
— Ты молодой, это все равно опыт. Закладываешься уже на Лос-Анджелес?
— Да, через четыре года! — приводит слова Петрова «Чемпионат».
Также 22-летний Петров высказался о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.
— Сказалось на результатах то, что мы тут не как сборная, нет команды, даже слово Россия говорить нельзя, поддержки болельщиков нет?
— Ничего страшного, все равно люди болеют из своей страны. Они знают, кто мы. Ничего страшного нет в этом.
— Тебе вчера много писали в соцсетях с поддержкой?
— Писали, да, поздравления, — цитирует Петрова «Чемпионат».
22-летний Петров последним из российских спортсменов завершил выступления на Олимпиаде в Париже. На счету российской команды одна серебряная медаль, которую завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Всего на Олимпийских играх в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов.