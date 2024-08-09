Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде-2024

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В финале соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров 22-летний россиянин занял четвертое место.

Всего на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. На счету российской команды одна серебряная медаль, которая была завоевана теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер в парном разряде.

Теннис

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финальном матче парного турнира уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (6:2, 1:6, 7:10). Другая российская пара Екатерина Александрова и Елена Веснина выбыли в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой (6:2, 6:7, 6:10).

В женском одиночном разряде Мирра Андреева в первом круге уступила Магде Линетт из Польши (3:6, 4:6). Екатерина Александрова в первом круге проиграла китаянке Юань Юэ (2:6, 2:6). Диана Шнайдер добралась до второго круга, где уступила еще одной представительнице Китая Ван Сиюй (3:6, 1:6).

В мужском одиночном разряде Павел Котов не справился со швейцарцем Стэном Вавринкой (1:6, 1:6). Даниил Медведев в третьем круге проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7). Роман Сафиуллин выбыл на этой же стадии, уступив будущему финалисту испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 2:6).

В парном разряде Медведев и Сафиуллин в первом круге проиграли немцам Кевин Кравицу и Тиму Пюцу (4:6, 4:6). В микст-турнире Медведев и Андреева в первом круге микста уступили итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани (3:6, 2:6).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241954&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гребля на байдарках и каноэ

Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Они уступили 0,09 секунды в борьбе за бронзовую медаль. На следующий день Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Олеся Ромасенко выбыла на стадии ¼ финала в каноэ-одиночках на 200 метров, завершив свой последний заезд также на четвертом месте.

Прыжки на батуте

Действующая обладательница Кубка мира Анжела Бладцева заняла пятое место в финале соревнований по прыжкам на батутах. До бронзовой медали ей не хватило 0,630 балла.

Плавание

Евгений Сомов не сумел отобраться в финал на дистанции 100 м брассом, заняв 13-е место. На дистанции 50 метров вольным стилем 25-летний пловец не сумел отобраться в полуфинал, показав 44-е время среди 73 участников.

Велоспорт

Тамара Дронова и Алена Иванченко не смогли побороться за награды в групповой гонке на шоссе, заняв 47-е и 72-е места соответственно. В аналогичной гонке у мужчин не смог финишировать Глеб Сырица. В индивидуальных гонках с раздельным стартом Дронова и Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно.