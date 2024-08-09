Президент Сербии раскритиковал судей полуфинала с США

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство судейством. Больше всего главе государства не понравился эпизод в третьей четверти, когда центровой Джоэл Эмбиид после получения мяча сперва сделал два шага, а затем начал ведение и набрал 2 очка в результативном проходе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242000&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В какой стране это не является пробежкой? P. S. В следующий раз, пожалуйста, сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать», — написал сербский президент в социальных сетях.

Игроки сербской сборной тоже отмечали помощь сопернику со стороны бригады арбитров.

«Мы пытались разговаривать с судьями, но ответной реакции не было. Они не реагировали. США не нужна такая помощь против нас», — приводит Basken News слова игрока сборной Сербии Богдана Богдановича, который набрал наибольшее число очков в составе своей команды.

Сборная Сербии вела в счете большую часть матча против грозного соперника, но упустила преимущество в четвертой четверти. Лучшими в составе сборной Сербии стали Богдан Богданович (20 очков), Никола Йокич (17 очков, 5 подборов, 11 передач) и Алекса Аврамович (15 очков).

В составе американцев следует отметить Стефена Карри — 36 очков, включая 9 из 14 из-за дуги. 39-летний Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 10 передач. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 19 очков.

В финале олимпийского турнира сборная США сыграет с хозяевами чемпионата, командой Франции. Сербы в матче за третье место сразятся со сборной Германии.