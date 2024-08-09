Немцы Шопф и Лемке стали двукратными чемпионами ОИ-2024
Немецкие гребцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали в финальной гонке соревнований байдарок-двоек на Олимпийских играх в Париже на дистанции 500 метров.
Немецкие гребцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали в финальной гонке соревнований байдарок-двоек на Олимпийских играх в Париже на дистанции 500 метров.
Они преодолели дистанцию за 1:26,87 и стали двукратными олимпийскими чемпионами. Ранее они также завоевали золото Игр в Париже в финале соревнований байдарок-четверок.
Серебряные награды достались венграм Бенцу Надашу и Шандору Тотке, которые уступили чемпионам 0,27 секунды. Бронзовые награды завоевали австралийцы
Жан ван дер Вестхейзен и Том Грин.
Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарки-двойки. 500 м. Финал
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.