Китаянка Чэнь Ивэнь стала чемпионкой Игр в прыжках с трамплина

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
32
25
20
2США
30
38
36
3Австралия
18
15
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Италия
США
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Финал
Китай
Швеция
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 89 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Карлос Мэй Насар
Ейсон Лопес
Антонио Пиццолато
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Чэнь Ивэнь
Мэддисон Кини
Чан Яни
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Испания (олимп.)
Германия (олимп.)
Результаты
Парусный спорт
Кайтсерфинг. Мужчины. Финал
Валентин Бонтус
Тони Водишек
Максимилиан Маедер
Результаты
Гимнастика художественная
Личное первенство. Женщины. Финал
Дарья Варфоломеев
Боряна Калейн
София Раффаэли
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бельгия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Мартин Фукса
Исакиас Кейрос
Сергей Тарновский
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Якоб Шопф / Мак Лемке
Бенче Надаш / Шандор Тотка
Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин
Тамара Чипеш / Алида Гажо
Ноеми Пупп / Сара Фойт
Паулина Пажек / Юле Мари Хаке
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Скалолазание
Сложность. Мужчины. Итог
Тоби Робертс
Сорато Анраку
Якоб Шуберт
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
18:30скороСШААвстралия
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
19:00скороГрецияАвстралия
Футбол. Мужчины. Финал
19:00скороФранция (олимп.)Испания (олимп.)
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:00скороСпринт. Мужчины. Гонка 1
Велоспорт - Трек. Женщины
19:09скороМэдисон. Женщины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороКайл ДэйкДаичи Такатани
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороВиктор РассадинРазамбек Жамалов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАмир Хоссейн ЗареРазамбек Жамалов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороГеоргий МешвилдишвилиГено Петриашвили
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороАйсулу ТыныбековаИрина Коляденко
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:02скороСпринт. Мужчины. Гонка 2
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороГрейс БулленСакура Мотоки
Легкая атлетика. Женщины
20:30скороЭстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 71 кг. Женщины. Финал (группа А)
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороКристина ТичуРут Гбагби
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороДариан Той КрузАман Аман
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
20:35скороВенгрияХорватия
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:38скороСпринт. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороБекзат Алмаз УулуГуломджон Абдуллаев
18:19 (мск), источник: Спорт Mail

Китаянка Чэнь Ивэнь стала чемпионкой Игр в прыжках с трамплина

Это вторая победа Чэнь Ивэнь на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

Китайская спортсменка Чэнь Ивэнь завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Париже. За каждый прыжок китаянка получила не менее 70 баллов, в сумме набрав 376,00 балла.

Серебряную награду завоевала представительница Австралии Мэддисон Кини, она набрала 343,10 балла за пять прыжков. Бронза — у еще одной китайской спортсменки Яни Чан с результатом 318,75 балла.

Чэнь Ивэнь ранее стала чемпионкой Игр в синхронных прыжках с трамплина вместе с Чан Яни.

В прыжках в воду осталось разыграть только один комплект наград — в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин. На данный момент все семь золотых наград достались спортсменам из Китая.

Золото Чэнь Ивэнь стало 31-м для сборной Китая на Олимпиаде в Париже. Китай вышла на промежуточное первое место в неофициальном медальном зачете (31−25−20), обойдя США, у которых 30 золотых наград (30−38−35). Австралия занимает третье место в медальной таблице (18−15−14).

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Прыжки в воду. 3-метровый трамплин. Женщины

  1. Чэнь Ивэнь (Китай)
  2. Мэддисон Кини (Австралия)
  3. Чан Яни (Китай)

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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