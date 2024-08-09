Китаянка Чэнь Ивэнь стала чемпионкой Игр в прыжках с трамплина

Китайская спортсменка Чэнь Ивэнь завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Париже. За каждый прыжок китаянка получила не менее 70 баллов, в сумме набрав 376,00 балла.

Серебряную награду завоевала представительница Австралии Мэддисон Кини, она набрала 343,10 балла за пять прыжков. Бронза — у еще одной китайской спортсменки Яни Чан с результатом 318,75 балла.

Чэнь Ивэнь ранее стала чемпионкой Игр в синхронных прыжках с трамплина вместе с Чан Яни.

В прыжках в воду осталось разыграть только один комплект наград — в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин. На данный момент все семь золотых наград достались спортсменам из Китая.

Золото Чэнь Ивэнь стало 31-м для сборной Китая на Олимпиаде в Париже. Китай вышла на промежуточное первое место в неофициальном медальном зачете (31−25−20), обойдя США, у которых 30 золотых наград (30−38−35). Австралия занимает третье место в медальной таблице (18−15−14).

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Прыжки в воду. 3-метровый трамплин. Женщины