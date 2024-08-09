Сербские ватерполисты обыграли сборную США в полуфинале ОИ-2024

Сборная Сербии стала финалистом мужского ватерпольного турнира Олимпийских игр 2024 года.

В полуфинале сербы уверенную одержали победу над сборной США со счетом 10:6.

Соперником Сербии в финале станет победитель матча Венгрия — Хорватия. Американцы сыграют за третье место.

Сербские ватерполисты завоевали олимпийские медали в седьмой раз подряд — золото в Рио-2016 и Токио-2020, серебро в Афинах-2004 и бронза в Сиднее-2000, Пекине-2008 и Лондоне-2012.

В копилке сербской команды на данной момент две медали — обе золотые. Зорана Арунович и Дамир Микец стали первыми в стрельбе смешанных пар из пневматического пистолета, а Новак Джокович — в одиночном разряде теннисного турнира.