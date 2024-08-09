Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады
В матче за третье место немки победили сборную Испании.
В матче за третье место немки победили сборную Испании.
В Лионе завершился матч за третье место женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Германии. Сборная Германии одержала победу со счетом 1:0.
На 64-й минуте защитница сборной Германии Джулия Гвинн реализовала пенальти.
10 августа в финале олимпийского турнира сборная Бразилии сыграет с командой США.
Финал футбольного турнира среди мужчин состоится 9 августа. Хозяева турнира французы сыграют со сборной Испании. Бронзовую медаль Олимпиады-2024 завоевали футболисты сборной Марокко, разгромившие египтян в матче за третье место со счетом 6:0.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.