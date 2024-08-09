Немецкие гандболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже

В матче ½ финала немцы вырвали победу у команды Испании — 25:24 (12:12, 13:12).

В финале сборная Германии сыграет с победителями матча, в котором команда Дании сыграет со Словенией. Испанцы сразятся с проигравшими. Начало второго полуфинала — 22:30 по мск.

Датчане являются серебряными призёрами Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В финале они уступили сборной Франции, которая на Играх в Париже проиграла Германии в полуфинале.