Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады
Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже.
Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже.
Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.
В финале китайские спортсмены победили сборную Швеции со счетом 3:0.
В матче за бронзу Франция обыграла Японию — 3:2.
Настольный теннис. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Командное первенство
Финал
Матч за бронзу
«South Paris Arena».