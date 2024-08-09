Гимнастка из Барнаула — новая олимпийская чемпионка! После победы говорила по-русски с подругой по команде

В рамках Олимпиады-2024 завершился турнир по художественной гимнастике в личном многоборье. Еще квалификация принесла много неожиданностей. Например, действующая чемпионка Европы Стиляна Николова осталась первой запасной и не попала в финал, хотя ехала за медалью. Финальные соревнования были не менее волнительными.

Маргарита Колосов всегда была хорошим вторым номером сборной Германии. Только в этом сезона на чемпионате страны она смогла обойти Дарью Варфоломеев, что раньше казалось нереальным. На Олимпиаде она смогла очень мощно заявить о себе. Все четыре вида гимнастка прошла без проблем и грубых ошибок. Были некоторые неточности на рисках, но Маргарита показала свой максимум. К сожалению, этого не хватило для медали — Колосов осталась только на 4-м месте. Хотя, будь меньше авторитета у главной конкурентки, Марго могла забрать и бронзу.

А эта медаль досталась итальянке Софии Раффаэли. После квалификации она лидировала, и этот груз ответственности прибил ее в пятницу. Уже на обруче в действиях гимнастки были видны дрожь и сильное волнение, из-за чего далеко не все было четко. Судьи это и отметили. Итальянка сразу же получила балл отставания. Скорее всего, она не ждала подобного сценария, расстроилась. И уже в мяче она потеряла шансы на золото. София допустила потерю с риска, тут уже просто надо было спасать медаль.

После грубейшей ошибки Раффаэли отпустило. На булавы она смогла собраться и прошла все очень точно и четко. Даже удалось повысить оценку на 0,3 балла после протеста. Но в ленте снова неудача — еще одна потеря. К тому же София запуталась. В этот момент казалось, что даже бронза потеряна. Но судьи не стали жестить. Ей хватило запаса для подиума. Тренер в зоне ожидания радовалась, а спортсменка будто не могла в это поверить и плакала.

Серебряным призером Олимпиады стала Боряна Калейн из Болгарии. Последние несколько сезонов складывались сложно для этой гимнастки — травмы, слухи о завершении. В итоге она смогла показать шикарные выступления в Париже. Да, Везде были небольшие помарки. В обруче пробежалась на риске и почти заступила за ковер, после протеста подняли оценку на 0,4 балла. В мяче все прошло чисто, только опоздала в музыку на секунду, из-за чего получила снижение. В булавах болгарка сделала все без ошибок. На финальном предмете ее немного занесло на первом же повороте, а все остальное исполнено безупречно. Боряна на максимум выложилась и получила заслуженное серебро. Калейн не могла перестать плакать даже на награждении и не выпускала медаль из рук.

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Новой олимпийской чемпионкой стала Дарья Варфоломеев. Несколько лет назад она сменила спортивное гражданство, а раньше тренировалась и выступала в России. Золото было под вопросом, ведь весь сезон гимнастка проходила упражнения не на свой уровень, часто ошибалась. Даже в квалификации допустила потерю и делала много неточностей.

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Ее главное достоинство — умение вовремя собраться. Тренер Юлия Раскина следила, чтобы ее гимнастки не знали своих оценок и общий балл. Дарье это сильно помогло. Она была напряжена, каждый вид делала идеально чисто, как год назад на чемпионате мира. Варфоломеев не позволяла себе ничего лишнего, даже не улыбалась после выступлений. Гимнастка смогла отпустить себя только после ленты, когда заплакала прямо на ковре. Она шла с большим отрывом по всем упражнениям.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242002&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

София Раффаэли выступала последней и от ее оценки зависела судьба бронзы. Варфоломеев, сразу же после того, как официально стала олимпийской чемпионкой, пошла к Маргарите Колосов, которая осталась без медали. Она успокаивала подругу по команде, и говорила ей по-русски «Ало! Ты в финале на Олимпиаде! Ты в финале на Олимпиаде! Ты представляешь?».