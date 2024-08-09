Гимнастка из Барнаула — новая олимпийская чемпионка! После победы говорила по-русски с подругой по команде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
32
25
20
2США
31
38
36
3Австралия
18
15
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Канада
ЮАР
Великобритания
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Джек Карлин
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
США
Великобритания
Германия
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Дариан Той Круз
Аман Аман
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Женщины. Финал
Италия
Великобритания
Нидерланды
Результаты
Волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Италия
США
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Финал
Китай
Швеция
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 89 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Карлос Мэй Насар
Ейсон Лопес
Антонио Пиццолато
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Чэнь Ивэнь
Мэддисон Кини
Чан Яни
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Испания (олимп.)
Германия (олимп.)
Результаты
Парусный спорт
Кайтсерфинг. Мужчины. Финал
Валентин Бонтус
Тони Водишек
Максимилиан Маедер
Результаты
Гимнастика художественная
Личное первенство. Женщины. Финал
Дарья Варфоломеев
Боряна Калейн
София Раффаэли
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бельгия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Мартин Фукса
Исакиас Кейрос
Сергей Тарновский
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Якоб Шопф / Мак Лемке
Бенче Надаш / Шандор Тотка
Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин
Тамара Чипеш / Алида Гажо
Ноеми Пупп / Сара Фойт
Паулина Пажек / Юле Мари Хаке
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Скалолазание
Сложность. Мужчины. Итог
Тоби Робертс
Сорато Анраку
Якоб Шуберт
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 71 кг. Женщины. Финал (группа А)
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороКристина ТичуРут Гбагби
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
20:35скороВенгрияХорватия
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:38скороСпринт. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороБекзат Алмаз УулуГуломджон Абдуллаев
Легкая атлетика. Женщины
20:40скороЯдро. Женщины. Финал
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:40скороСимоне АлессиоЖасурбек Жайсунов
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:53скороОзода СобиржоноваСасикарн Тонгчан
Вольная борьба. Мужчины. Финал
20:55скороРеи ХигутиСпенсер Ричард Ли
Хоккей на траве. Женщины. Финал
21:00скороНидерландыКитай
Легкая атлетика. Женщины
21:00скоро400 м. Женщины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороДжавраил ШапиевАарон Маркел Брукс
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
21:06скороЛеон СейрановичЭди Хрник
Легкая атлетика. Мужчины
21:10скороТройной прыжок. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороДаурен КуруглиевМайлз Амине
Легкая атлетика. Женщины
21:15скороСемиборье. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины
21:19скороЖенщины. до 67 кг. Матч за 3-е место
Вольная борьба. Мужчины. Финал
21:30скороМагомед РамазановХасан Язданичарати
Таэквондо. Мужчины
21:34скороМужчины. до 80 кг. Матч за 3-е место
20:43 (мск), источник: Sport24

Гимнастка из Барнаула — новая олимпийская чемпионка! После победы говорила по-русски с подругой по команде

Еще вчера в Дарью Варфоломеев отказывались верить.

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Источник: Reuters

В рамках Олимпиады-2024 завершился турнир по художественной гимнастике в личном многоборье. Еще квалификация принесла много неожиданностей. Например, действующая чемпионка Европы Стиляна Николова осталась первой запасной и не попала в финал, хотя ехала за медалью. Финальные соревнования были не менее волнительными.

Маргарита Колосов всегда была хорошим вторым номером сборной Германии. Только в этом сезона на чемпионате страны она смогла обойти Дарью Варфоломеев, что раньше казалось нереальным. На Олимпиаде она смогла очень мощно заявить о себе. Все четыре вида гимнастка прошла без проблем и грубых ошибок. Были некоторые неточности на рисках, но Маргарита показала свой максимум. К сожалению, этого не хватило для медали — Колосов осталась только на 4-м месте. Хотя, будь меньше авторитета у главной конкурентки, Марго могла забрать и бронзу.

А эта медаль досталась итальянке Софии Раффаэли. После квалификации она лидировала, и этот груз ответственности прибил ее в пятницу. Уже на обруче в действиях гимнастки были видны дрожь и сильное волнение, из-за чего далеко не все было четко. Судьи это и отметили. Итальянка сразу же получила балл отставания. Скорее всего, она не ждала подобного сценария, расстроилась. И уже в мяче она потеряла шансы на золото. София допустила потерю с риска, тут уже просто надо было спасать медаль.

После грубейшей ошибки Раффаэли отпустило. На булавы она смогла собраться и прошла все очень точно и четко. Даже удалось повысить оценку на 0,3 балла после протеста. Но в ленте снова неудача — еще одна потеря. К тому же София запуталась. В этот момент казалось, что даже бронза потеряна. Но судьи не стали жестить. Ей хватило запаса для подиума. Тренер в зоне ожидания радовалась, а спортсменка будто не могла в это поверить и плакала.

Серебряным призером Олимпиады стала Боряна Калейн из Болгарии. Последние несколько сезонов складывались сложно для этой гимнастки — травмы, слухи о завершении. В итоге она смогла показать шикарные выступления в Париже. Да, Везде были небольшие помарки. В обруче пробежалась на риске и почти заступила за ковер, после протеста подняли оценку на 0,4 балла. В мяче все прошло чисто, только опоздала в музыку на секунду, из-за чего получила снижение. В булавах болгарка сделала все без ошибок. На финальном предмете ее немного занесло на первом же повороте, а все остальное исполнено безупречно. Боряна на максимум выложилась и получила заслуженное серебро. Калейн не могла перестать плакать даже на награждении и не выпускала медаль из рук.

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Новой олимпийской чемпионкой стала Дарья Варфоломеев. Несколько лет назад она сменила спортивное гражданство, а раньше тренировалась и выступала в России. Золото было под вопросом, ведь весь сезон гимнастка проходила упражнения не на свой уровень, часто ошибалась. Даже в квалификации допустила потерю и делала много неточностей.

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Ее главное достоинство — умение вовремя собраться. Тренер Юлия Раскина следила, чтобы ее гимнастки не знали своих оценок и общий балл. Дарье это сильно помогло. Она была напряжена, каждый вид делала идеально чисто, как год назад на чемпионате мира. Варфоломеев не позволяла себе ничего лишнего, даже не улыбалась после выступлений. Гимнастка смогла отпустить себя только после ленты, когда заплакала прямо на ковре. Она шла с большим отрывом по всем упражнениям.

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София Раффаэли выступала последней и от ее оценки зависела судьба бронзы. Варфоломеев, сразу же после того, как официально стала олимпийской чемпионкой, пошла к Маргарите Колосов, которая осталась без медали. Она успокаивала подругу по команде, и говорила ей по-русски «Ало! Ты в финале на Олимпиаде! Ты в финале на Олимпиаде! Ты представляешь?».

Автор: Алена Волкова

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