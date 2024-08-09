Дарья Варфоломеев: Ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50.



Что могу сказать девочкам в Барнауле? Когда мне было 12, я уехала в Германию. Жила на базе одна. Но у меня была цель. Олимпиада. И вот я здесь. Поэтому — верьте в себя.



Лала Крамаренко? Вообще не думаю о ней. Ее же здесь нет. И мы никогда не соревновались. Все мои мысли были только об успешном выступлении, а не об абстрактных вещах», — передает слова спортсменки корреспондент Sports Владимир Иванов.