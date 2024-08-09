Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 5:3 обыграла команду Франции в дополнительное время финального матча футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла на «Парк де Пренс».

В составе победителей забитыми мячами отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти).

Фермин Лопес забил шесть голов и сделал две результативные передачи в шести матчах на турнире, футболист провел один матч за сборную Испании на победном чемпионате Европы в Германии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242006&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бронзовые медали завоевала команда Марокко, которая в матче за третье место со счетом 6:0 обыграла сборную Египта. Лучшим бомбардиром соревнований стал марокканец Суфьян Рахими, который забил восемь голов в шести матчах турнира.

Сборная Испании выиграла олимпийский турнир в 1992 году. В 1920, 2000 и 2021 годах команда стала серебряным призером.