Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира
В финале испанцы в дополнительное время обыграли команду Франции со счетом 5:3.
В финале испанцы в дополнительное время обыграли команду Франции со счетом 5:3.
ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 5:3 обыграла команду Франции в дополнительное время финального матча футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла на «Парк де Пренс».
В составе победителей забитыми мячами отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти).
Фермин Лопес забил шесть голов и сделал две результативные передачи в шести матчах на турнире, футболист провел один матч за сборную Испании на победном чемпионате Европы в Германии.
Бронзовые медали завоевала команда Марокко, которая в матче за третье место со счетом 6:0 обыграла сборную Египта. Лучшим бомбардиром соревнований стал марокканец Суфьян Рахими, который забил восемь голов в шести матчах турнира.
Сборная Испании выиграла олимпийский турнир в 1992 году. В 1920, 2000 и 2021 годах команда стала серебряным призером.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.