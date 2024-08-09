Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
32
25
21
2США
31
39
37
3Австралия
18
15
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Озода Собиржонова
Сара Чаари
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Си Джей Николас
Симоне Алессио
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Магомед Рамазанов
Хасан Язданичарати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сун Цзе
Кристина Тичу
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даурен Куруглиев
Майлз Амине
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Катарина Джонсон-Томпсон
Ноор Видтс
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Аарон Маркел Брукс
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Марилейди Паулино
Салва Эйд Насер
Наталья Качмарек
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Реи Хигути
Спенсер Ричард Ли
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Канада
ЮАР
Великобритания
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзат Алмаз Уулу
Гуломджон Абдуллаев
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Женщины. Финал
Йемиси Огунлейе
Мэдисон-Ли Веше
Сонг Джайюан
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Джек Карлин
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
США
Великобритания
Германия
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Дариан Той Круз
Аман Аман
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Женщины. Финал
Италия
Великобритания
Нидерланды
Результаты
Футбол
Мужчины. Финал
Франция (олимп.)
Испания (олимп.)
Результаты
Волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Италия
США
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Финал
Китай
Швеция
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 89 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Карлос Мэй Насар
Ейсон Лопес
Антонио Пиццолато
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Финал
21:00скороНидерландыКитай
Легкая атлетика. Мужчины
21:10скороТройной прыжок. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороХанна Фэй ТейлорХелен Марулис
Легкая атлетика. Женщины
21:55скоро10000 м. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороДжулия ПенальберХонг Кэсинь
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиТаня Хуберли / Нина Бечарт
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороФранцияБельгия
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
22:04скороЭди ХрникСео Геонву
Брейк-данс. Женщины
22:14скороЖенщины. Баттл за 3-е место
Вольная борьба. Женщины. Финал
22:15скороЦугуми СакураиАнастасия Никита
Таэквондо. Женщины. Финал
22:19скороВивиана МартонАлександра Перишич
Брейк-данс. Женщины
22:23скороЖенщины. Финал
Бокс. Мужчины. Финал
22:30скороАсадходжа МуйдинходжаевМарко Алонсо Верде Альварес
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороСловенияДания
Таэквондо. Мужчины. Финал
22:37скороМехран БархордариФирас Катоусси
Легкая атлетика. Мужчины
22:45скоро400 м с/б. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины. Финал
22:47скороЮ ВуБьюс Наз Чакироглу
Бокс. Мужчины. Финал
23:16скороЛорен Альфонсо ДомингесЛазизбек Муллажонов
Пляжный волейбол. Женщины. Финал
23:30скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаМелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Бокс. Женщины. Финал
23:51скороИман ХелифЯн Лю
22:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира

В финале испанцы в дополнительное время обыграли команду Франции со счетом 5:3.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 5:3 обыграла команду Франции в дополнительное время финального матча футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла на «Парк де Пренс».

В составе победителей забитыми мячами отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти).

Фермин Лопес забил шесть голов и сделал две результативные передачи в шести матчах на турнире, футболист провел один матч за сборную Испании на победном чемпионате Европы в Германии.

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Бронзовые медали завоевала команда Марокко, которая в матче за третье место со счетом 6:0 обыграла сборную Египта. Лучшим бомбардиром соревнований стал марокканец Суфьян Рахими, который забил восемь голов в шести матчах турнира.

Сборная Испании выиграла олимпийский турнир в 1992 году. В 1920, 2000 и 2021 годах команда стала серебряным призером.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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