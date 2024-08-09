Определились финалисты мужского турнира по водному поло на Олимпиаде
В полуфинале мужского турнира по водному поло на Олимпийских играх в Париже сборная Хорватии одержала победу над командой Венгрии.
В полуфинале мужского турнира по водному поло на Олимпийских играх в Париже сборная Хорватии одержала победу над командой Венгрии.
Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу хорватских ватерполистов.
В финале олимпийского турнира сыграют сборные Сербии и Хорватии. За третье место сразятся США и Венгрия.
Хорваты сыграют за золото Олимпиады впервые с 2016 года. Свою единственную победу они одержали в 2012 году.