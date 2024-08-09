Рэй Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй

Он показал лучший результат в сезоне (46,46 секунды) и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Серебряным призёром стал чемпион Токио-2020 и обладатель мирового рекорда норвежец Карстен Вархольм (47,06). Бронзу, как и в Токио, завоевал чемпион мира бразилец Алисон Дос Сантос (47,26).

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.