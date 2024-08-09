Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве второй раз подряд выиграла Олимпиаду
Женская сборная Нидерландов выиграла олимпийский турнир по хоккею на траве.
Женская сборная Нидерландов выиграла олимпийский турнир по хоккею на траве.
В финале Олимпийских игр 2024 года в Париже нидерландки одержали победу над сборной Китая.
Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии буллитов победу праздновали Нидерланды (3:1).
Нидерландки в рекордный пятый раз стали олимпийскими чемпионками, защитив титул, выигранный в Токио.