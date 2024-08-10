Французы просто бросили свою сборную. Финал Олимпиады — полное разочарование

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Сербия
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Расписание событий
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороТатьяна Рентерия РентерияЗайнеб Сгайер
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороДаваанасян Энх АмарХанна Амучечи Рубен
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖустина Ренай ди СтасиоЯсмин Адар
Тяжелая атлетика. Мужчины
12:30скороВесовая категория до 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесКагами Юка
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороКеннеди Алексис БлэйдсКаталина Аксенте
Скалолазание. Женщины
13:28скороСложность. Женщины. Итог
Вольная борьба. Мужчины. 1/4 финала
13:40скороКийока КотароСебастьян Си Ривера
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 76 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 97 кг. 1/4 финала
Волейбол. Мужчины. Финал
14:00скороФранцияПольша
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:00скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
14:20скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:50скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Гимнастика художественная. Женщины
15:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
15:00скороВенгрияИталия
Таэквондо. Женщины
15:30скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/4 финала. Альтея Лорен - –
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
15:40скороКаден КаннингхэмРафаэль Альба Кастилльо
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:53скороРама Або-АлрубНафия Кус Айдын
Настольный теннис. Женщины. Финал
16:00скороКитайЯпония
10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Французы просто бросили свою сборную. Финал Олимпиады — полное разочарование

И пусть вас не смущает количество голов. Наблюдения Андрея Панкова из Парижа.

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Франция — Испания — 3:5, финал Олимпиады: репортаж из Парижа, французы бросили свою сборную | Источник: Getty Images

Футбол на Олимпиаде был популярен в XXI веке примерно никогда. На каждых Играх он идёт скорее фоном — внимания почти никто не обращает. Но в Париже хотя бы финал турнира (по ожиданиям) точно был другим.

Во-первых, Франция могла выиграть золото у себя на родине. Во-вторых, сама афиша: Франция против Испании. Две топовые европейские сборные. И ведь совсем недавно мы видели команды этих стран в полуфинале чемпионата Европы, а теперь — финал Олимпиады. Да, это команды с другими футболистами. Но вывеска — всё равно топ. Плюс у испанцев в составе, например, Фермин Лопес и Алекс Баэна. А у французов — Жан-Филипп Матета, «старик» Александр Ляказетт, молодая умница Майкл Олисе, а тренирует их всех легендарный Тьерри Анри.

Но какое же это было разочарование! И пусть вас не смущают счёт и развязка. С трибуны 80 минут игры смотреть было очень тяжело. И вот почему.

Французы разучились болеть за своих футболистов

Олимпиада во Франции приучила, что французы нереально классно умеют болеть за своих. На баскетболе, фехтовании, лёгкой атлетике, да даже на бадминтоне с настольным теннисом поддержка была феерическая — иногда просто закладывало уши. Я ждал подобного и от футбольного финала. Но тут в жизнь воплотился мем «ожидание/реальность». Да, переполненный «Парк де Пренс» прекрасно исполнил «Марсельезу», а дальше трибуны скорее напоминали «фанатский» сектор на матчах РПЛ в эпоху Fan ID. Неорганизованные попытки затянуть какой-либо заряд ни разу не закончились чем-нибудь хоть немного громким. Всё, на что до 80-й минуты сподобились трибуны ― организованный свист в сторону испанцев.

Анри поставил Франции кошмарную игру

Тьерри Анри ― разочарование. У меня не было никаких иллюзий по поводу его тренерского таланта ― работа в «Монако» многое показала. Но здесь… У олимпийской сборной Франции уровень футболистов на голову выше, чем у всех остальных сборных на Олимпиаде: талантливейшая молодёжь при поддержке очень мощных дядек (Ляказетта и Матета). А в итоге игра Франции ― кошмар. С трибуны не прослеживалось ни одной отработанной комбинации, всё сводилось к забросам на быстрых Мийо и Олисе и подачам на Матета.

Почти весь матч Анри простоял в одной позе мыслителя. Не проиграть в основное время его команде позволили бесформенный навал, мастерство игроков и нервы Испании, которая почти весь матч по делу укатывала эту звёздную Францию.

Источник: РИА "Новости"

Голов было много, но футбол — очень скучный

Да, в первом тайме команды забили четыре гола. О какой скуке, спросите вы, я вообще тут пишу?! Но три из четырёх мячей ― откровенные ошибки вратарей, а ещё один Испания забила со штрафного. Уровень матча был низкий. Во втором тайме стало ещё хуже. До второго гола сборной Франции команды создали на двоих 0 опасных моментов.

Матч вытащила его концовка. Французы забыли про всю несуществующую тактику и просто полетели в навал. И это сначала позволило забить корявый гол после обычного навеса в штрафную, а потом заработать пенальти, с которого Матета сравнял счёт. Вот тут игра и вспыхнула. В оставшиеся минуты до конца основного времени французы успели попытаться выпросить ещё один пенальти, а испанцы зарядили в перекладину. Ура, зрелище!

Источник: Reuters

В дополнительное время всё закончилось так, как и должно было. Испанцы играли лучше Франции 80 минут ― это же продолжилось и после счёта 3:3. Когда Серхио Камельо забил пятый гол в ворота французов на последних секундах матча, бóльшая часть стадиона потянулась на выход. Болельщики «трёхцветных» предпочли благодарности своим игрокам быструю дорогу домой. И бросили сборную.

А Испания ― теперь царит почти во всём футболе.

Андрей Панков

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