Спортсменку сборной беженцев сняли с турнира по брейкингу на ОИ за надпись на экипировке

Источник: Кадр из трансляции

Во время своего выступления Талаш развернула накидку, на которой было написано «Свободу афганским женщинам». Спортсменка из Афганистана выступает в брейк-дансе.

Победительницей состязаний по брейкингу стала Ами Юаса из Японии. Серебряную награду завоевала Доминика Баневич (Литва). Обладательницей бронзовой медали стала Лю Цинъи (Китай).

Манижа выехала из Афганистана в 2021 году, когда к власти пришло движение «Талибан»* (запрещённая на территории РФ террористическая организация). Сейчас она живёт в Испании.