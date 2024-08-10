«С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Расписание событий
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороЗейн Аллен РизерфордРахман Амузадхалили
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороАлишер ЕргалиМостафа Элдерс
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороАмирали АзарпираАхмед Тажудинов
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороГерманияСербия
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороТатьяна Рентерия РентерияЗайнеб Сгайер
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороДаваанасян Энх АмарХанна Амучечи Рубен
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖустина Ренай ди СтасиоЯсмин Адар
Тяжелая атлетика. Мужчины
12:30скороВесовая категория до 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесКагами Юка
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороКеннеди Алексис БлэйдсКаталина Аксенте
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороИван СапинаАласан Анн
Скалолазание. Женщины
13:28скороСложность. Женщины. Итог
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 65 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 76 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 97 кг. 1/4 финала
Волейбол. Мужчины. Финал
14:00скороФранцияПольша
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:00скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
14:20скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:50скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Гимнастика художественная. Женщины
15:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке

Легендарный спортсмен вручал медали победительницам соревнований по художественной гимнастике и нарвался на хейт из-за национальности Дарьи Варфоломеев.

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«С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке | Источник: Reuters

Неадекватная реакция чиновников и СМИ на Украине к российским спортсменам уже стала нормой и не вызывает удивления. Однако на Играх в Париже даже это доведено до абсурда. Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом и бывшего главу украинского НОК Сергея Бубку на родине раскритиковали за то, что он … улыбнулся экс-россиянке Дарье Варфоломеев во время награждения медалями в художественной гимнастике после финала в личном многоборье.

Чемпионка, напомним, родом из Барнаула. Однако в 2019 году девочка переехала в Германию и теперь представляет на соревнованиях эту страну. Она тренируется под руководством белоруски Юлии Раскиной, ради которой и сменила место проживания пять лет назад.

Казалось бы, отношение к Варфоломеев, которая даже немного изменила фамилию, на Украине должно быть нейтральным. Однако дотошные пользователи социальных сетей обнаружили у нее в аккаунте фотографию напротив карты мира, на которой Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области отнесены к России.

Также спортсменке вменяют в вину тот факт, что в 2021 году (!) — еще до начала СВО — она принимала участие в соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в Крыму.

Пожалуй, громче всех возмущался в пятницу украинский скелетонист Владислав Гераскевич, оставивший огромный пост в социальных сетях.

«Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломеев на Олимпийских играх в Париже. Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично на ее позицию по поводу [СВО]. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий “язык”. Бубка — черт», — написал Гераскевич.

По мнению скелетониста, Бубка после такого поступка не имеет права носить звание «Герой Украины», которое было ему присвоено в 2001 году.

Надо отметить, что прославленный легкоатлет и рекордсмен мира не в первый раз оказывается в центре скандала на Украине. Ранее его активно критиковали за то, что брат спортсмена Василий владеет бизнесом на территории России, а мама до сих пор живет в Донецке.

В ноябре 2022 года он покинул пост президента Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005-го. А в августе 2023 года ушел из World Athletics: в организации он был первым вице-президентом. При этом шестикратный чемпион мира остается почетным членом МОК и участвует в мероприятиях под эгидой этой организации.

Екатерина Зобова

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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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