Олимпиада-2024: байдарочник Кравец стал финалистом Игр

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
34
27
23
2США
33
41
39
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Кэти Венсан
Невин Харрисон
Ярислейдис Сирило Дюбуа
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Йозеф Достал
Адам Варга
Балинт Копас
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Скалолазание
Сложность. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Брук Рабуту
Джессика Пилц
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Хуаньхуа
Акбар Джураев
Евгений Тихонцов
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Сербия
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Расписание событий
Гимнастика художественная. Женщины
15:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
15:00скороВенгрияИталия
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:30скороАльтея ЛоренЛорена Брандль
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
15:40скороКаден КаннингхэмРафаэль Альба Кастилльо
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:53скороРама Або-АлрубНафия Кус Айдын
Настольный теннис. Женщины. Финал
16:00скороКитайЯпония
Прыжки в воду. Мужчины
16:00скороВышка 10 м. Мужчины. Финал
Гандбол. Женщины. Финал
16:00скороНорвегияФранция
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:06скороДжонатан ХилиСаллах Сиссе
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:19скороЛи ДабинЧжоу Цзэци
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:32скороКарлос СансоресАриан Салими
Водное поло. Женщины. Финал
16:35скороАвстралияИспания
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:45скороСветлана ОсиповаРебекка Макгоэн
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:58скороРихард ОрдеманнИван Сапина
Тяжелая атлетика. Женщины
17:00скороВесовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Мужчины
17:21скороМужчины. свыше 80 кг. 1/2 финала
Таэквондо. Женщины
17:36скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/2 финала
Таэквондо. Мужчины
17:49скороМужчины. свыше 80 кг. 1/2 финала
Футбол. Женщины. Финал
18:00скороБразилия (олимп.)США (олимп.)
Таэквондо. Женщины
18:02скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/2 финала
12:40 (мск), источник: БЕЛТА

Олимпиада-2024: байдарочник Кравец стал финалистом Игр

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский байдарочник Владислав Кравец вышел в финал XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

В соревнованиях на Олимпийском водном стадионе Кравец был представлен на дистанции 1000 м среди байдарок-одиночек. Впервые на местный гребной канал белорус вышел 7 августа, когда занял второе место в предварительном заезде и напрямую отобрался в этап ½ финала.

Сегодня в своем полуфинале Владислав соперничал с семью гребцами — на кону стояли четыре путевки в решающий заезд. Кравец финишировал с четвертым результатом и вышел в финал, который состоится в 14:20 по минскому времени.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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