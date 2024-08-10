Датские гандболистки стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2024 в Париже

Нельзя не отметить, что шведские гандболистки проигрывают олимпийскую бронзу на вторых Играх подряд. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) они уступили сборной Норвегии со счётом 19:36. А в финале Токио сборная Франции со счётом 30:25 обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР), которая в этом году на Игры допущена не была.