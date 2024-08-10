Супергерой настольного тенниса стал самым успешным китайским олимпийцем. Его умоляют остаться в спорте

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Расписание событий
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороЗейн Аллен РизерфордРахман Амузадхалили
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороАлишер ЕргалиМостафа Элдерс
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороАмирали АзарпираАхмед Тажудинов
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороГерманияСербия
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороТатьяна Рентерия РентерияЗайнеб Сгайер
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороДаваанасян Энх АмарХанна Амучечи Рубен
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖустина Ренай ди СтасиоЯсмин Адар
Тяжелая атлетика. Мужчины
12:30скороВесовая категория до 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесКагами Юка
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороКеннеди Алексис БлэйдсКаталина Аксенте
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороИван СапинаАласан Анн
Скалолазание. Женщины
13:28скороСложность. Женщины. Итог
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 65 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 76 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 97 кг. 1/4 финала
Волейбол. Мужчины. Финал
14:00скороФранцияПольша
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:00скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
14:20скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:50скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Гимнастика художественная. Женщины
15:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супергерой настольного тенниса стал самым успешным китайским олимпийцем. Его умоляют остаться в спорте

Ма Лун выиграл в Париже уже свое шестое золото Игр.

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Источник: Reuters

Если в теннисе на Играх в Париже легендарный серб Новак Джокович выиграл свое первое золото, то в настольном теннисе «Джокович маленькой ракетки», самый легендарный игрок в этом виде спорта Ма Лун завоевал в столице Франции уже свое шестое золото Олимпиад. Таким образом, он не только стал самым титулованным олимпийцем в истории настольного тенниса, но и самым успешным китайцем на Олимпиадах. 35-летний Ма Лун подумывает об уходе, но сотни миллионов его фанатов умоляют национального супергероя остаться еще на четыре года.

На Олимпийских играх ничего, кроме золота

Настольный теннис в Китае — настоящая спортивная религия. А лучшие мастера маленькой ракетки — обожаемые в Поднебесной личности с гигантской фан-базой. Впрочем, Ма Лун и на фоне других китайских звезд стоит особняком. Думается, без преувеличения его можно назвать самым популярным спортсменом Китая последнего десятилетия с сотнями миллионов поклонников. Но уровень достижений Ма Луна таков, что и во всем остальном мире настольного тенниса его если не обожают, то как минимум очень сильно уважают. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) еще перед парижскими Играми наградила 35-летнего китайского игрока эпитетом GOAT, то есть назвала величайшим игроком всех времен.

«Его пять золотых олимпийских медалей в сочетании с тремя титулами чемпиона мира в одиночном разряде и рекордом по длительности пребывания на первом месте в мировом рейтинге не оставляют сомнений: Ма Лун является бесспорным величайшим игроком в настольный теннис в истории», — отметили тогда в ITTF. В общей сложности он находился на вершине рейтинга 64 месяца (в том числе 34 месяца подряд), то есть более пяти лет. Также является 14-кратным чемпионом мира в разных разрядах, но, что еще более важно, три раза брал золото в одиночке. А на Олимпийских играх он вообще выиграл золотые медали везде, где участвовал!

Дебютировал Ма Лун на Играх в Лондоне 2012 году, но только в составе команды. Да, он уже был очень крут, но по олимпийским правилам одна страна может выставить на одиночку в настольном теннисе не более двух игроков. Поэтому тренеры китайской сборной предпочли тогда Ван Хао и Чжана Цзике. Но уже на Играх в Рио-де-Жанейро и в Токио Ма Луну не было равных. В финале одиночки в Бразилии он обыграл как раз триумфатора Лондона Чжана Цзике, а в Токио превзошел восходящую звезду Фан Чжэндона.

Как насчет Игр в Лос-Анджелесе?

В нынешнем олимпийском цикле казалось, что Ма Лун в силу возраста начал сдавать. Однако в сентябре 2023-го он стал чемпионом Азии, а в апреле 2024-го взял да и выиграл Кубок мира, причем на пути к титулу буквально разгромил первую ракетку мира Ван Чуциня, а в финале против Линь Гаоюаня спасся с 0:3. Перед Играми он занимал третье место в мировом рейтинге, однако в китайской сборной все равно решили взять его только на командный турнир, сделав ставку в одиночке на более молодых ребят.

В принципе, заслуженный ветеран мог бы, наверное, возмутиться, но он не стал этого делать. Заявив в своем фирменном джентльменском стиле: «Учитывая мои возможности и форму на нынешнем этапе, мне было трудно взять на себя миссию выступать в одиночном разряде на Олимпийских играх. Кроме того, Фан и Ван заслуживают мест в одиночном разряде, учитывая их выступления в последние годы». В итоге Фан Чжэндон надежды оправдал и стал чемпионом, а вот Ван Чуцинь неожиданно проиграл шведу Трулсу Морегарду еще на стадии 1/16 финала.

Как бы то ни было, Ма Лун в командном турнире вновь продемонстрировал все свое мастерство, помогая в паре занервничавшему из-за сломанной основной ракетки (фотограф наступил на нее после финала в миксте) Вану, а также отметившись и в одиночке. В финале Китай выиграл у Швеции 3:0, но при этом все три микроматча против Морегарда и компании шла ожесточенная борьба, везде игры продолжались все отведенные пять партий и завершались со счетом 3:2.

Шестое золото позволило Ма Луну обойти в списке самых титулованных китайских олимпийцев пятикратных чемпионов — прыгуний в воду Ву Мнься и Чен Руолин, а также гимнаста Цзоу Кая. После завершения соревнований он намекнул, что в Париже был его «последний танец». Однако не совсем понятно, речь об Олимпиадах или о настольном теннисе в целом. Как бы то ни было, ролик о шести золотых медалях Ма Луна буквально взорвал китайские социальные сети. На Douyin его уже посмотрели более 55 миллионов, на Weiboo число просмотров уже зашкалило за 100 миллионов.

Конечно, не обошлось без гигантского количества восторженных комментариев в адрес Капитана Луна, причем многие призывали и даже буквально умоляли легенду остаться как минимум до Игр-2028 в Лос-Анджелесе. В принципе, это не кажется фантастикой, многие звездные мастера настольного тенниса, такие как белорус Владимир Самсонов и немец Тимо Болл, успешно играли и в 40 лет. Однако уровень конкуренции в сборной Китая, конечно, намного выше, а Ма Лун наверняка хочет завершить блестящую олимпийскую карьеру на своих условиях.

Сергей Подушкин

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