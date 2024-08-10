Женская сборная Нидерландов по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

В матче за третье место на олимпийском турнире женская сборная Нидерландов обыграла действующих чемпионок мира команду США со счётом 11:10. Это вторая медаль спортсменок из Нидерландов в истории Олимпийских игр. В 2008 году они стали чемпионками Игр в Пекине. Американские ватерполистки становились чемпионками на трёх предыдущих Олимпиадах подряд.