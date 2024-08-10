Женская сборная Южной Кореи по настольному теннису выиграла бронзу Олимпиады
В матче за третье место командного женского турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже Южная Корея одержала победу над Германией.
В матче за третье место командного женского турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже Южная Корея одержала победу над Германией.
Кореянки победили немок во всех трех партиях (3−0).
Для Южной Кореи это вторая за 16 лет медаль в командном женском турнире по настольному теннису. Первая была завоевана на Играх 2008 года в Пекине.
В финале женского командного турнира Олимпиады встретятся Китай и Япония.