Олимпиада-2024: Тихонцов стал бронзовым призером Игр
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Евгений Тихонцов стал медалистом соревнований по тяжелой атлетике на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Евгений Тихонцов стал медалистом соревнований по тяжелой атлетике на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы соревновался на Играх в категории до 102 кг, всего за медали в этом весе боролись 13 человек. Выступления в Париже Тихонцов начал с неудачного подхода в рывке на 176 кг, а затем справился со штангой весом 178 и 183 кг. После первого упражнения наш спортсмен шел на четвертом месте, уступая два килограмма третьей позиции и три — первой.
В толчке белорус выполнил успешные попытки на 214 и 219 кг, но вес в 228 кг Тихонцову не покорился. Тем не менее набранной суммы в 402 кг Евгению хватило, чтобы обойти главного конкурента из Армении Гарика Карапетяна и стать бронзовым призером. Звание олимпийского чемпиона завоевал китаец Ли Хуаньхуа (406 кг), серебро — у Акбара Джураева из Узбекистана (404 кг).