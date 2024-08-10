Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала восьмикратной чемпионкой ОИ

Для Кэррингтон это восьмое олимпийское золото в карьере. Впервые она выступила на Играх в 2012 году.

В финале Парижа Кэррингтон преодолела 500 м за 1.47,36, что является новым олимпийским рекордом. Второй финишировала представительница Венгрии Тамара Чипеш. Тройку призёров замкнула датчанка Эмма Остранн Йёргенсен.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Категория K-1. 500 м

Финал