«Обидно»: Губерниев подвел итоги Олимпиады для российских спортсменов

Его слова приводит «Советский спорт».

«Несколько раз оставаться в шаге от медалей, учитывая каноэ-одиночки, каноэ-двойки и Бладцевой, — обидно. За теннисисток рады, но тут совершенно не информативная история с точки зрения медалей, у нас была малочисленная команда. Поехали — молодцы, боролись как могли», — заявил Губерниев.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.