Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото Олимпиады

Сборная Китая завоевала золото в командном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

Дин Синьи, Го Цици, Хао Тин, Хуан Чжанцзян и Ван Ланьцзин показали результат 69,800 балла.

Второе место заняла сборная Израиля (68,850), третье — команда Италии (68,100).

Для Китая это первое в истории золото в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Ранее было только одно серебро в командах на Играх-2008.

Тренером сборной Китая является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка в командном многоборье в составе сборной России.

Израиль же завоевал свою первую в истории олимпийскую награду в художественной гимнастике.