Норвежские гандболистки стали олимпийскими чемпионками Олимпиады в Париже

В матче за первое место в олимпийском турнире они со счётом 29:21 (15:13, 15:8) обыграли команду Франции.

Ранее бронзовыми призёрами Олимпиады в Париже стали датские гандболистки, которые в матче за третье место обыграли команду из Швеции со счётом 30:25 (15:13, 15:12).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.