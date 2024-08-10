Цао Юань выиграл золото в прыжках в воду с 10 м на Олимпийских играх в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
37
27
24
2США
35
41
40
3Австралия
18
17
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Даичи Такатани
Разамбек Жамалов
Результаты
Легкая атлетика
100 м с/б. Женщины. Финал
Масаи Рассел
Сирена Самба-Майела
Жасмин Камачо-Куинн
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чермен Валиев
Виктор Рассадин
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хетик Каболов
Кайл Дэйк
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Ваньоньи
Марко Ароп
Джамель Седжати
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Ахмед Эльгенди
Таишу Сато
Джорджио Малан
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Португалия
Италия
Дания
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бразилия
Турция
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Бразилия (олимп.)
США (олимп.)
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Солфрид Коанда
Сара Ахмед
Нейси Патрисия Дахомес
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Австралия
Испания
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Рикуто Тамаи
Ноа Уильямс
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Норвегия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Китай
Израиль
Италия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Кэти Венсан
Невин Харрисон
Ярислейдис Сирило Дюбуа
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Йозеф Достал
Адам Варга
Балинт Копас
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Скалолазание
Сложность. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Брук Рабуту
Джессика Пилц
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:10скороВысота. Мужчины. Финал
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа. Финал
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
20:35скороАвстралияИталия
Легкая атлетика. Женщины
20:40скороКопье. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:40скороЛорена БрандльМунира Абдусаломова
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:53скороНикита РафаловичКарлос Сансорес
Легкая атлетика. Мужчины
21:00скоро5000 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороАйаал ЛазаревТаха Акгюль
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
21:06скороАстан Катерин БатилиРебекка Макгоэн
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороРоберт БаранГеоргий Мешвилдишвили
Таэквондо. Мужчины
21:19скороМужчины. свыше 80 кг. Матч за 3-е место. Иван Сапина - –
Легкая атлетика. Женщины
21:25скоро1500 м. Женщины. Финал
Тяжелая атлетика. Мужчины
21:30скороВесовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Вольная борьба. Мужчины. Финал
21:30скороАмир Хоссейн ЗареГено Петриашвили
Таэквондо. Женщины
21:34скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. Ли Дабин - –
Таэквондо. Мужчины
21:49скороМужчины. свыше 80 кг. Матч за 3-е место. – - Саллах Сиссе
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороОрхон ПуревдоржиинАйсулу Тыныбекова
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
22:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянАндерс Мол / Кристиан Сорум
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороАна Паула Годинес ГонсалесГрейс Буллен
Таэквондо. Женщины
22:04скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. – - Нафия Кус Айдын
17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цао Юань выиграл золото в прыжках в воду с 10 м на Олимпийских играх в Париже

Китаец Цао Юань стал олимпийским чемпионом в прыжках в воду с 10-метрового трамплина на Играх в Париже. Он набрал 547,50 балла.

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Источник: Reuters

Серебро завоевал японец Рикуто Тамаи — 507,65. Бронза — у британца Ноа Уильямса — 497,35.

Олимпиада-2024: белорус Тихонцов взял бронзу, Франция против США в финале баскетбольного турнира. Онлайн-трансляция 10 августа.

Прыжки в воду. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

1. Цао Юань (Китай) — 547.50.

2. Рикуто Тамаи (Япония) — 507.65.

3. Ноа Уильямс (Великобритания) — 497.35.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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