Ватерполистки сборной Испании впервые в истории выиграли Олимпиаду
Ватерполистки сборной Испании впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.
Ватерполистки сборной Испании впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Женская сборная Испании по водному поло обыграла команду Австралии в финальном матче олимпийского турнира в Париже.
Прошедшая в субботу встреча завершилась победой испанок со счетом 11:9 (2:2, 1:0, 4:3, 4:4).
Ватерполистки сборной Испании впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Прежде лучшим результатом испанок были серебряные медали на Играх 2012 и 2020 годов.
Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла победительниц трех предыдущих Олимпийских игр ватерполисток сборной США со счетом 11:10.