Легенда русской гимнастики сделала китаянок чемпионками Олимпиады впервые в истории. Бешеная сенсация в Париже

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Традиционно в один из последних дней Олимпийских игр завершился турнир по художественной гимнастике. Закрывали программу групповые упражнения. Еще в квалификации стало очевидно, что предугадать победителя будет сложно, так как оценки вызывали ряд вопросов и сомнений. Но фаворитом выглядела команда Болгарии, победительницы Токио-2020.

Команда Франции получила сумасшедшие баллы в первый день турнира. Они изначально не претендовали на медали, даже их выход в финал был под вопросом. Видимо, хотелось порадовать домашнюю публику. Гимнастки выступили на свой уровень, были ошибки и неточности, грязные ловли. Баллы закономерно ниже, чем в квалификации, команда подавала протесты на обе оценки, но их отклонили. Итог — 6-е место.

Статус действующих олимпийских чемпионок сильно давил на сборную Болгарии. Из-за этого спортсменки не смогли собраться и показать хороший уровень. В обручах было много ошибок, предметы на риске столкнулись, и произошла потеря предмета. В мячах и лентах они пытались отыграться, сделали все идеально чисто, без проблем. После выступления плакали, так как понимали, что медаль под вопросом. К сожалению, за этот вид закономерно оценки ниже, поэтому Болгария осталась только на 4-м месте. Они пытались оспорить баллы, но протест отклонили. Это печально для них, ведь по результатам квалификации болгарки лидировали.

Бронзовые призеры Олимпиады — команда Италии. В их выступлениях были небольшие недочеты, часто опасно спасали ловли и неточно расходились. Судьи оценивали гимнасток намного строже, чем в первый день, из-за этого команда подавала протесты, только и этой сборной споры с бригадой арбитров не помогли. Итальянки могли бороться за золото, но нервы сильно испортили итоговую картину.

Не менее важный момент произошел после награждения. Гимнастке Алесии Маурели сделали предложение прямо на олимпийской арене.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242014&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданно серебро у Израиля. Гимнастки делали много ошибок в квалификации и чудом попали в финал. Еще в обручах было заметно волнение после первого дня. Много опасных моментов, ошибки на поворотах — казалось, что команда останется без медали. Во втором виде они боролись за бронзу. Мячи и ленты прошли не гладко, самая серьезная ошибка — пробежка на риске. Только баллов и сложности хватило, чтобы занять 2-е место. После получения оценок спортсменки прыгали и плакали от счастья.

Новые олимпийские чемпионки — команда Китая. После странной квалификации, где судьи отправили гимнасток только на 5-ю строчку, они смогли собраться и прошли оба упражнения практически чисто, без грубых ошибок. И в обручах, и в мячах/лентах были неточности по расхождению на ловлях, из-за чего приходилось перестраиваться, но все ловили, не теряли.

Китаянки показали лучшие выступления в финале. Тренеры были особенно эмоциональны, многократная олимпийская чемпионка, россиянка Анастасия Близнюк даже плакала после окончания соревнований.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242016&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Китая давно не была в лидерах. Они всегда неплохо выступали, но олимпийское золото для них — первое в истории. Нереальный прогресс начался после того, как к тренерскому составу присоединилась Анастасия Близнюк. Она раньше не работала в этой сфере, но сама прошла три Олимпиады и точно может делиться своим опытом. В Париже она выиграла свою четвертую медаль, теперь в качестве тренера.