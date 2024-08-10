В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

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ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпиады в Париже во многом успешно справился с организацией Игр, однако не все прошло идеально. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

«Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом — эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тыс. зрителей, более 5 тыс. аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне. В значительной степени это было выполнено успешно, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки», — сказал Бекерс-Вьежан.

«Эти корректировки произошли, например, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, некоторые приложения, как вы все, конечно, знаете, работали не так, как планировалось. Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры», — добавил он.