«Тренировки веду на китайском». Русская суперзвезда помогла гимнасткам из КНР стать чемпионками

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
37
27
24
2США
35
41
40
3Австралия
18
17
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Даичи Такатани
Разамбек Жамалов
Результаты
Легкая атлетика
100 м с/б. Женщины. Финал
Масаи Рассел
Сирена Самба-Майела
Жасмин Камачо-Куинн
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чермен Валиев
Виктор Рассадин
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хетик Каболов
Кайл Дэйк
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Ваньоньи
Марко Ароп
Джамель Седжати
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Ахмед Эльгенди
Таишу Сато
Джорджио Малан
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Португалия
Италия
Дания
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бразилия
Турция
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Бразилия (олимп.)
США (олимп.)
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Солфрид Коанда
Сара Ахмед
Нейси Патрисия Дахомес
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Австралия
Испания
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Рикуто Тамаи
Ноа Уильямс
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Норвегия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Китай
Израиль
Италия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Кэти Венсан
Невин Харрисон
Ярислейдис Сирило Дюбуа
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Йозеф Достал
Адам Варга
Балинт Копас
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Скалолазание
Сложность. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Брук Рабуту
Джессика Пилц
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:10скороВысота. Мужчины. Финал
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа. Финал
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
20:35скороАвстралияИталия
Легкая атлетика. Женщины
20:40скороКопье. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:40скороЛорена БрандльМунира Абдусаломова
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:53скороНикита РафаловичКарлос Сансорес
Легкая атлетика. Мужчины
21:00скоро5000 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороАйаал ЛазаревТаха Акгюль
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
21:06скороАстан Катерин БатилиРебекка Макгоэн
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороРоберт БаранГеоргий Мешвилдишвили
Таэквондо. Мужчины
21:19скороМужчины. свыше 80 кг. Матч за 3-е место. Иван Сапина - –
Легкая атлетика. Женщины
21:25скоро1500 м. Женщины. Финал
Тяжелая атлетика. Мужчины
21:30скороВесовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Вольная борьба. Мужчины. Финал
21:30скороАмир Хоссейн ЗареГено Петриашвили
Таэквондо. Женщины
21:34скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. Ли Дабин - –
Таэквондо. Мужчины
21:49скороМужчины. свыше 80 кг. Матч за 3-е место. – - Саллах Сиссе
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороОрхон ПуревдоржиинАйсулу Тыныбекова
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
22:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянАндерс Мол / Кристиан Сорум
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороАна Паула Годинес ГонсалесГрейс Буллен
Таэквондо. Женщины
22:04скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. – - Нафия Кус Айдын
19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тренировки веду на китайском». Русская суперзвезда помогла гимнасткам из КНР стать чемпионками

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк завоевала первый большой титул как тренер.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры. Групповое многоборье. Финал

  1. Китай — 69,800
  2. Израиль — 68,850
  3. Италия — 68,100.

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, набрав 69.800 баллов. Вот уже два года с китайскими спортсменками работает двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в Токио Анастасия Близнюк.

На тренировках говорю по-китайски

— За девочек волновалась больше, чем за себя, — рассказала после завершения олимпийского турнира Анастасия. — Причем переживала не столько, когда выступали, сколько после, когда ждали оценки, смотрели на соперниц. Очень хотелось, чтобы они получили эту медаль, потому что они ее заслужили. Они работают от всего сердца, они очень трудолюбивые, дисциплинированные — настоящие чемпионки.

А еще, сегодня, у нас перед стартом была нервная ситуация: нужно было быстро поменять аккредитацию, потому что нам сказали, что иначе не пустят к ковру. Чтобы сбегать на другой этаж, я, кажется, подключила какую-то космическую скорость. Успела вывести девочек, к счастью. Старалась до выступления вселить в них уверенность, говорила, что у них все получится.

— В квалификации у вашей команды было пятое место и странности с оценками. После всего этого было опасение, что в финале история повторится?

— Сегодня я вообще не думала об оценках. Мы с командой старались сосредоточиться на качестве исполнения, хотя местами допускали погрешности. Решили, что не будем заострять внимание на судействе. Я сказала девчонкам, что они должны верить в себя и делать свою работу.

— Когда появилась уверенность, что вот оно — золото?

— И когда была спортсменкой, и сейчас как тренер, не думаю об этом до момента, пока не выступит последняя команда. Это Олимпийские игры. Случиться может все, что угодно. С пятого места можно выйти на первое, а можно упасть еще ниже. Поэтому пока Израиль не получил свои оценки, даже не думала о золоте. Конечно, после выступлений Болгарии и Италии уже понимала, что у нас будет медаль. И это было здорово. Кстати, на этом моменте я и начала по-настоящему волноваться. Чувствовала, что золото очень близко. И уже очень этого хотелось.

— Со спортсменками общаетесь через переводчика?

— Нет. Я пользовалась услугами переводчика только первые две недели, но это только все усложняло. Поэтому на тренировках уже говорю на китайском. А в жизни общаюсь на английском.

— Как быстро удалось выучить язык?

— Вначале было действительно тяжело, потому что язык совершенно другой. Многое зависит от интонации, с которой говоришь, а еще у одного слова может быть несколько значений. Где-то через три месяца уже могла формулировать мысли, постепенно начала вести тренировки на китайском и продолжала учить новые слова.

— Сегодня главный тренер так крепко держалась за вашу руку, что казалось, что может ее оторвать.

— Надо мной иногда шутят, что пора застраховать ее (Смеется.). Моя поддержка для тренера важна, я ей во всем стараюсь помогать.

— Вы практически выполняли упражнение вместе со своими спортсменками…

— На самом деле, я редко волнуюсь на соревнованиях, когда идет выступление. Но сегодня уж слишком хотела, чтобы у девчонок все получилось и помогала им ловить предметы.

Источник: Reuters

Китаянки похожи на русских гимнасток

— Китайские спортсменки действительно невероятно трудолюбивы, как об этом рассказывают?

— Да. А еще, они всегда очень благодарны за все. Уже больше двух лет работаем вместе, и каждый раз, хоть после разминки, хоть после ОФП, они все время кланяются. Я делаю то же самое в ответ. Они невероятно внимательно все слушают, доверяют тренеру. За счет этого у нас и получился результат. В команде трое девочек, которые становились четвертыми на Играх в Токио и две молодые спортсменки — так что, сложился отличный коллектив.

— Трудолюбием и дисциплиной китайские гимнастки похожи на русских?

— В чем-то похожи. Русские девочки, конечно, не кланяются, но тоже есть большая благодарность тренерам. В сборной России принято быть воспитанными. Как говорила Ирина Александровна Винер, есть «грязный хвост»: если он за тобой тянется, то что-то к тебе бумерангом обязательно вернется.

— В командных видах спорта говорят, что чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока. Чтобы стать тренером, нужно «убить» в себе гимнастку?

— У меня немного другой подход. Чтобы у гимнасток было ко мне доверие, я очень много показывала — я не тот тренер, который только в теории говорит, что нужно делать. Я много объясняю прямо на предметах. А еще могу посмеяться с ними, поддержать словом. Когда я сама была спортсменкой, мне хотелось иметь такого тренера, который был бы со мной на одной волне, поэтому старалась быть девочкам и другом, и тренером, и мамой, и сестрой.

— В Китае совершенно другая культура. Сложно там стать своей?

— Китайцы очень скромные. На первых стартах, когда мы только начали завоевывать медали, они даже не показывали свою радость. Улыбалась слегонца. Не могли поверить в успех. Сейчас, кажется, я научила их побольше проявлять эмоции, потому что вообще китайцы более сдержанные, чем европейцы и чем русские.

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— Из русской школы художественной гимнастики много перенесли в свою работу в Китай?

— Конечно. В первую очередь, чистоту исполнения. Китайская школа художественной гимнастики по-своему уникальна: отличается синхронностью, красотой движений, своим, китайским, стилем. Но мне кажется, очень здорово, что российская и китайская школа объединились. Поэтому и получился такой результат.

Когда в прошлом году мы ехали на чемпионат мира за путевкой на Олимпийские игры. Мы буквально случайно взяли серебряную медаль в многоборье, а потом еще золото и серебро. Хотя рассчитывали просто на путевку. Но мы делали свое дело и стали единственной командой на этих Играх, которая за четыре выхода не допустили ни одной потери — ни в квалификации, ни сегодня. Мы очень много работаем с девочками психологически. Иногда проводим тренировки на настрой.

— Насколько сложно жить в Китае?

— Вообще несложно. Мне очень нравится китайская еда. Люблю острую пищу. В Китае живут очень хорошие люди, и у меня там появились настоящие друзья китайцы.

— Близкие вас легко отпустили?

— Да. Мне поступило предложение, когда я была травмирована. Мама сразу сказала: езжай, попробуй. Я сначала согласилась поехать на полгода. Но мне все понравилось, попросили остаться и я согласилась. Рада, что все сложилось именно так.

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