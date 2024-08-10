«Тренировки веду на китайском». Русская суперзвезда помогла гимнасткам из КНР стать чемпионками

Олимпийские игры. Групповое многоборье. Финал

Китай — 69,800 Израиль — 68,850 Италия — 68,100.

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, набрав 69.800 баллов. Вот уже два года с китайскими спортсменками работает двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в Токио Анастасия Близнюк.

На тренировках говорю по-китайски

— За девочек волновалась больше, чем за себя, — рассказала после завершения олимпийского турнира Анастасия. — Причем переживала не столько, когда выступали, сколько после, когда ждали оценки, смотрели на соперниц. Очень хотелось, чтобы они получили эту медаль, потому что они ее заслужили. Они работают от всего сердца, они очень трудолюбивые, дисциплинированные — настоящие чемпионки.

А еще, сегодня, у нас перед стартом была нервная ситуация: нужно было быстро поменять аккредитацию, потому что нам сказали, что иначе не пустят к ковру. Чтобы сбегать на другой этаж, я, кажется, подключила какую-то космическую скорость. Успела вывести девочек, к счастью. Старалась до выступления вселить в них уверенность, говорила, что у них все получится.

— В квалификации у вашей команды было пятое место и странности с оценками. После всего этого было опасение, что в финале история повторится?

— Сегодня я вообще не думала об оценках. Мы с командой старались сосредоточиться на качестве исполнения, хотя местами допускали погрешности. Решили, что не будем заострять внимание на судействе. Я сказала девчонкам, что они должны верить в себя и делать свою работу.

— Когда появилась уверенность, что вот оно — золото?

— И когда была спортсменкой, и сейчас как тренер, не думаю об этом до момента, пока не выступит последняя команда. Это Олимпийские игры. Случиться может все, что угодно. С пятого места можно выйти на первое, а можно упасть еще ниже. Поэтому пока Израиль не получил свои оценки, даже не думала о золоте. Конечно, после выступлений Болгарии и Италии уже понимала, что у нас будет медаль. И это было здорово. Кстати, на этом моменте я и начала по-настоящему волноваться. Чувствовала, что золото очень близко. И уже очень этого хотелось.

— Со спортсменками общаетесь через переводчика?

— Нет. Я пользовалась услугами переводчика только первые две недели, но это только все усложняло. Поэтому на тренировках уже говорю на китайском. А в жизни общаюсь на английском.

— Как быстро удалось выучить язык?

— Вначале было действительно тяжело, потому что язык совершенно другой. Многое зависит от интонации, с которой говоришь, а еще у одного слова может быть несколько значений. Где-то через три месяца уже могла формулировать мысли, постепенно начала вести тренировки на китайском и продолжала учить новые слова.

— Сегодня главный тренер так крепко держалась за вашу руку, что казалось, что может ее оторвать.

— Надо мной иногда шутят, что пора застраховать ее (Смеется.). Моя поддержка для тренера важна, я ей во всем стараюсь помогать.

— Вы практически выполняли упражнение вместе со своими спортсменками…

— На самом деле, я редко волнуюсь на соревнованиях, когда идет выступление. Но сегодня уж слишком хотела, чтобы у девчонок все получилось и помогала им ловить предметы.

Китаянки похожи на русских гимнасток

— Китайские спортсменки действительно невероятно трудолюбивы, как об этом рассказывают?

— Да. А еще, они всегда очень благодарны за все. Уже больше двух лет работаем вместе, и каждый раз, хоть после разминки, хоть после ОФП, они все время кланяются. Я делаю то же самое в ответ. Они невероятно внимательно все слушают, доверяют тренеру. За счет этого у нас и получился результат. В команде трое девочек, которые становились четвертыми на Играх в Токио и две молодые спортсменки — так что, сложился отличный коллектив.

— Трудолюбием и дисциплиной китайские гимнастки похожи на русских?

— В чем-то похожи. Русские девочки, конечно, не кланяются, но тоже есть большая благодарность тренерам. В сборной России принято быть воспитанными. Как говорила Ирина Александровна Винер, есть «грязный хвост»: если он за тобой тянется, то что-то к тебе бумерангом обязательно вернется.

— В командных видах спорта говорят, что чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока. Чтобы стать тренером, нужно «убить» в себе гимнастку?

— У меня немного другой подход. Чтобы у гимнасток было ко мне доверие, я очень много показывала — я не тот тренер, который только в теории говорит, что нужно делать. Я много объясняю прямо на предметах. А еще могу посмеяться с ними, поддержать словом. Когда я сама была спортсменкой, мне хотелось иметь такого тренера, который был бы со мной на одной волне, поэтому старалась быть девочкам и другом, и тренером, и мамой, и сестрой.

— В Китае совершенно другая культура. Сложно там стать своей?

— Китайцы очень скромные. На первых стартах, когда мы только начали завоевывать медали, они даже не показывали свою радость. Улыбалась слегонца. Не могли поверить в успех. Сейчас, кажется, я научила их побольше проявлять эмоции, потому что вообще китайцы более сдержанные, чем европейцы и чем русские.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242016&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Из русской школы художественной гимнастики много перенесли в свою работу в Китай?

— Конечно. В первую очередь, чистоту исполнения. Китайская школа художественной гимнастики по-своему уникальна: отличается синхронностью, красотой движений, своим, китайским, стилем. Но мне кажется, очень здорово, что российская и китайская школа объединились. Поэтому и получился такой результат.

Когда в прошлом году мы ехали на чемпионат мира за путевкой на Олимпийские игры. Мы буквально случайно взяли серебряную медаль в многоборье, а потом еще золото и серебро. Хотя рассчитывали просто на путевку. Но мы делали свое дело и стали единственной командой на этих Играх, которая за четыре выхода не допустили ни одной потери — ни в квалификации, ни сегодня. Мы очень много работаем с девочками психологически. Иногда проводим тренировки на настрой.

— Насколько сложно жить в Китае?

— Вообще несложно. Мне очень нравится китайская еда. Люблю острую пищу. В Китае живут очень хорошие люди, и у меня там появились настоящие друзья китайцы.

— Близкие вас легко отпустили?