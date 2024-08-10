МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.



Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», — заявили в МОК.