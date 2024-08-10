Сборная США обыграла Бразилию и стала победителем женского футбольного турнира на ОИ-2024

В финальном матче встречались сборные Бразилии и США. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу с минимальным счётом 1:0 одержали американки.

Бразильянки на пути к финалу победили сборную Франции со счётом 1:0 в четвертьфинальном матче и женскую национальную команду Испании со счётом 4:2 в полуфинале. Американки в ¼ финала переиграли в дополнительное время Японию (1:0 д. вр.), а в ½ финала с таким же счётом и также в овертайме выиграли у Германии (1:0 д. вр.).