Бразильские волейболистки завоевали бронзу Олимпиады
Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Турции в матче за бронзу ОИ-2024.
Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Турции в матче за бронзу ОИ-2024.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Женская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Турции в матче за третье место олимпийского турнира, который проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15). В составе сборной Бразилии больше всех очков набрала Габриэла Гимарайнс (28 очков). В составе турецкой национальной команды самой результативной стала Мелисса Варгас (26).
Бразильянки в третий раз в истории завоевали бронзовые медали Олимпиады. Команда дважды становилась чемпионом Игр (2008, 2012). Турецкая женская команда ни разу в своей истории не брала олимпийских медалей.
В финале 11 августа встретятся сборные США и Италии.