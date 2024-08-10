Боксерша Хелиф подала жалобу в парижскую прокуратуру

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира подала жалобу в парижскую прокуратуру на интернет-преследование.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Хелиф (до 66 кг) и Линь Юйтин (Тайвань; до 57 кг) в женском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года (проводился под эгидой IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона.

Итальянка Анджела Карини сдалась после 46 секунд в бою ⅛ финала турнира с Хелиф, а затем заявила о завершении карьеры. В четвертьфинале Хелиф победила венгерку Луцу Хамори. В трансляцию боя попал момент, на котором Хамори пожаловалась тренеру: «Я не смогу его победить, это мужчина». По итогам алжирка завоевала золото, победив в финале китаянку Ян Лю.

«Завоевав золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, боксерша Иман Хелиф решила начать новую борьбу — за справедливость, достоинство и честь. Уголовное расследование определит, кто инициировал эту женоненавистническую, расистскую и сексистскую кампанию, но также должно будет сосредоточиться на тех, кто поддерживал это линчевание», — написал адвокат спортсменки Набиль Буди в соцсети Х.