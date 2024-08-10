Чемпион ОИ в борьбе Жамалов: это золото — для России, Дагестана и Чечни

«Эмоции переполняют. Возможно, ещё не до конца осознал, сложно описать своё состояние сейчас. Не ожидал, что так быстро и легко всё закончится. Получилось поймать японца на приёме. По ходу турнира были очень тяжелые схватки. Хочу сказать спасибо соперникам за такую конкуренцию. Каждый соперник делал меня сильнее, спасибо им большое.



Сборной России не хватает, с ними было бы лучше. Моё золото — для России, для Узбекистана, Дагестана и моей гордой Чечни», — передает слова Жамалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.