Китаянки взяли золото в синхронном плавании на Олимпиаде-2024
Китайские спортсменки Ван Люйи и Ван Цяньи завоевали золотые медали Олимпиады-2024 в синхронном плавании.
Китайские спортсменки Ван Люйи и Ван Цяньи завоевали золотые медали Олимпиады-2024 в синхронном плавании.
Китаянки показали результат в 566,7483 балла. Серебро завоевали британки (558.5367), бронза у голландок (558.3963).
Синхронное плавание. Париж (Франция). Олимпийские игры. Дуэты. Финал
1. Китай — 566.7483.
2. Великобритания — 558.5367.
3. Нидерланды — 558.3963.