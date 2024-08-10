Бегуньи из США взяли золото Игр, но не смогли побить мировой рекорд СССР
Бегуньям из США не хватило 0,1 сек до рекорда сборной СССР 36-летней давности.
Бегуньям из США не хватило 0,1 сек до рекорда сборной СССР 36-летней давности.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бегуньям из США в эстафете 4×400 метров на Олимпиаде в Париже не хватило 0,1 секунды до повторения мирового рекорда, который был установлен 36 лет назад командой СССР на Играх в Южной Корее.
Американские легкоатлетки в финальном забеге показали результат 3 минуты 15,27 секунды, опередив сборные Нидерландов (3.19,50) и Великобритании (3.19,72).
Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мария Пинигина и Ольга Брызгина 1 октября 1988 года в Сеуле установили мировой рекорд, пробежав эстафету за 3.15,17.