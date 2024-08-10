Бегуньи из США взяли золото Игр, но не смогли побить мировой рекорд СССР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бегуньям из США в эстафете 4×400 метров на Олимпиаде в Париже не хватило 0,1 секунды до повторения мирового рекорда, который был установлен 36 лет назад командой СССР на Играх в Южной Корее.