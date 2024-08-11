Шведы Хельвиг и Оман стали олимпийскими чемпионами по пляжному волейболу
Шведы Андерс Хельвиг и Давид Оман одержали победу на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по пляжному волейболу.
Шведы Андерс Хельвиг и Давид Оман одержали победу на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по пляжному волейболу.
В финале скандинавы обыграли немцев Нильса Элерса и Клеменса Виклера со счетом 21:10, 21:13.
Бронзовые медали завоевали олимпийские чемпионы Токио-2020 Андерс Мол и Кристиан Серум, победившие катарцев Шерифа Юнуса и Ахмеда Тиджана (21:13, 21:16).