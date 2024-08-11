Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу
ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.
ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.
Лучшим игроком был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.
Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43). Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.