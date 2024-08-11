Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу

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Лучшим игроком был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.