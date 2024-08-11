Узбекистан стал победителем медального зачета Олимпиады-2024 в боксе

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
38
42
42
3Австралия
18
18
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Синхронное плавание
Современное пятиборье
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Испания
Словения
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Тигст Ассефа
Хелен Обири
Результаты
Бокс
свыше 92 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Айюб Гадфа Дрисси
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг
Нильс Элерс / Клеменс Виклер
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Каден Каннингхэм
Ариан Салими
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Ирина Коляденко
Сакура Мотоки
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Баттл за 3-е место
"Виктор"
"Шигекикс"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Ботсвана
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ребекка Макгоэн
Нафия Кус Айдын
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ана Паула Годинес Гонсалес
Грейс Буллен
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Орхон Пуревдоржиин
Айсулу Тыныбекова
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Карлос Сансорес
Саллах Сиссе
Результаты
Расписание событий
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАВенгрия
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороКаталина АксентеМилайми де ла Карид Марин Портиль
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороНиколас Йоханнес де ЛанжеМураз Мчелидзе
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМаксим СакулцанСебастьян Си Ривера
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороЗейн Аллен РизерфордИслам Дудаев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесЯсмин Адар
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороАмирали АзарпираАлишер Ергали
Тяжелая атлетика. Женщины
12:30скороВесовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороБельгияАвстралия
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Исмаил Мужукаев
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Тульга Тумур Очир
Вольная борьба. Мужчины. Финал
13:25скороКийока КотароРахман Амузадхалили
Вольная борьба. Мужчины
13:35скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Магомедхан Магомедов
Современное пятиборье. Женщины
13:40скороЖенщины. Кросс - Финал
Вольная борьба. Мужчины
13:45скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Кайл Снайдер
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
Вольная борьба. Мужчины. Финал
14:00скороГиви МатчарашвилиАхмед Тажудинов
Велоспорт - Трек. Женщины
14:15скороСпринт. Женщины. Гонка 2
Вольная борьба. Женщины
14:20скороЖенщины. до 76 кг. Матч за 3-е место. – - Татьяна Рентерия Рентерия
10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Узбекистан стал победителем медального зачета Олимпиады-2024 в боксе

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по боксу.

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39
фотографий
39
фотографий
39
фотографий

Было разыграно 13 комплектов наград — семь среди мужчин и шесть среди женщин, включающие 13 золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Победителем медального зачёта ОИ-2024 по боксу стал Узбекистан, представители которого завоевали пять золотых медалей — все в соревнованиях мужчин. Вторую строчку в этом рейтинге занял Китай, боксёры которого выиграли три золотых и две серебряных медали. Третьим стал Китайский Тайбэй — одна золотая и две бронзовых награды.

Кубинские боксёры завоевали одно золото и одну бронзу, в активе Алжира, Ирландии и Украины по одной золотой награде. Представители Турции и Франции в боксе выиграли по две серебряных и по одной бронзовой медали.

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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