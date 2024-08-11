Узбекистан стал победителем медального зачета Олимпиады-2024 в боксе

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Было разыграно 13 комплектов наград — семь среди мужчин и шесть среди женщин, включающие 13 золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Победителем медального зачёта ОИ-2024 по боксу стал Узбекистан, представители которого завоевали пять золотых медалей — все в соревнованиях мужчин. Вторую строчку в этом рейтинге занял Китай, боксёры которого выиграли три золотых и две серебряных медали. Третьим стал Китайский Тайбэй — одна золотая и две бронзовых награды.