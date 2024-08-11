Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус еще 20 российским гребцам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус еще 20 российским спортсменам, не отклонив ни одной поданной заявки. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Мы подавали расширенный список из тех, кто подписал декларацию, то есть всех желающих. Одобрили всех», — сказала Исхакова.

В начале августа нейтральный статус получили Дарья Зайцева, Илья Штокалов, Дмитрий Шаров, Сергей Свинарев, Марина Гуреева, Дмитрий Авдеев, Иван Сальников, Роман Аношкин, Владислав Литовка, Артем Кузахметов, Никита Максимов, Елена Миронченко, Кристина Ковнир, Анастасия Панченко, Елена Анюшина, Кира Степанова, Дарья Харченко, Семен Ситников, Иван Дмитриев и Георгий Ваняшов.

В мае нейтральный статус получили члены сборной России по гребле на байдарках и каноэ Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

В начале июля ICF присвоила нейтральный статус 21 российскому гребцу в возрасте до 23 лет. Право выступать на международных стартах получили Максим Каратаев, Екатерина Шляпникова, Анна Пивоварова, София Штиль, Елизавета Выпряжкина, Александр Боц, Дарья Горбачева, Антон и Денис Красновы, Анастасия Кравченко, Анатолий Кулагин, Александр Минеев, Иван Новожилов, Александра Смирнова, Михаил Снаговский, Дмитрий Валуев, Яна Васильева, Александра Власова, Александра Волкова, Елизавета Яковлева и Савелий Сидоров.