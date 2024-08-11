Сборная Испании по гандболу обыграла Словению и завоевала бронзу Олимпиады
Мужская сборная Испании по гандболу стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.
Мужская сборная Испании по гандболу стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.
В матче за третье место испанцы обыграли Словению — 23:22.
11 августа в финале олимпийского турнира по гандболу сыграют сборные Германии и Дании. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Гандбол. Лилль (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Матч за 3-е место
«Stade Pierre-Mauroy».