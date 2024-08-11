Вратарь Испании Тенас специально прошел через металлодетектор в аэропорту с золотой медалью Олимпиады
Арнау Тенас специально прошел через металлодетектор с золотой медалью Олимпиады.
Арнау Тенас специально прошел через металлодетектор с золотой медалью Олимпиады.
Накануне сборная Испании, победившая Францию в финале олимпийского футбольного турнира (5:3, дополнительное время), вылетала в Мадрид.
Во время прохождения голкипером ПСЖ контроля безопасности на нем сработал датчик. Как оказалось, на его шее висела золотая медаль. Сотрудники службы безопасности заставили футболиста снять ее и пройти через рамки снова, на что он улыбнулся, поднял медаль над головой и продемонстрировал ее всем присутствующим.
Ранее Тенас отметился результативной передачей в финальном матче против Франции. На 121-й минуте игры экс-футболист «Барселоны» рукой отправил мяч к центральному кругу на ход Серхио Камельо, который реализовал выход один на один.