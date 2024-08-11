Вратарь Испании Тенас специально прошел через металлодетектор в аэропорту с золотой медалью Олимпиады

Во время прохождения голкипером ПСЖ контроля безопасности на нем сработал датчик. Как оказалось, на его шее висела золотая медаль. Сотрудники службы безопасности заставили футболиста снять ее и пройти через рамки снова, на что он улыбнулся, поднял медаль над головой и продемонстрировал ее всем присутствующим.