Бывший российский велогонщик Яковлев не прошел в полуфинал Олимпиады в Париже

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В своём четвертьфинале он занял пятое место, которое не позволило ему продолжить борьбу за медали.

Яковлев выступал за Россию в юниорские годы. После 2022 года он сменил спортивное гражданство и в 2023 впервые принял участие в соревнованиях за сборную Израиля.

Михаил Яковлев — бронзовый призёр в дисциплине кейрин на чемпионате мира по велоспорту на треке 2021 года, в спринте на чемпионате Европы 2021 года и на чемпионате Европы 2024 года. В 2022 году Яковлев установил новый неофициальный мировой рекорд в гонке на 200 метров с воздуха за 9,099 секунды.